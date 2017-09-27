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IKBY'deki referandumun kesin sonuçları açıklandı

IKBY Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu, referandumda yüzde 92,73 evet oyu çıktığını açıkladı.

IKBY'deki referandumun kesin sonuçları açıklandı
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) düzenlediği referandumda yaklaşık yüzde 93 evet oyu çıktığı bildirildi.

IKBY Bağımsız Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu Başkanı Hındirin Muhammed, Erbil'de düzenlediği basın toplantısında referanduma ilişkin ilk sonuçları açıkladı.

Muhammed, statüsü tartışmalı Kerkük vilayeti ve diğer bölgeler dahil olmak üzere referandumda yüzde 92,73 evet, yüzde 7,27 hayır oyu kullanıldığını ifade etti.

Komisyon Başkanı Muhammed, referanduma toplam katılımın ise yüzde 72 olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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