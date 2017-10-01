IKBY'den 'memur maaşı' açıklaması

01 Ekim 2017

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin dün "petrol gelirlerinin kendi kontrollerine geçmesi halinde memur maaşlarını ödeyeceklerini" duyurmasının ardından yaptığı açıklamada, Bağdat yönetiminin sunduğu rakamın kendileri için yeterli olmayacağını bildirdi.

Bakanlığın resmi twitter hesabından yayınlanan açıklamada, "Bağdat, IKBY'deki memur maaşlarının ödenmesi için 368 milyon dolar teklif ediyor. Ancak IKBY'nin aylık memur maaş gideri 732 milyon dolar." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, IKBY'deki memur maaşının şu anda Bağdat'ın teklifinden yüzde 40 daha fazla olduğu kaydedildi.

Irak merkezi hükümeti, Ocak 2014'ten bu yana IKBY'nin bağımsız bir şekilde petrol ihraç etmesi nedeniyle bütçeden payını ve memur maaşlarını göndermiyor.

Kaynak: AA