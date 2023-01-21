İki ülke Nil Nehri Gelirleri Tahmin Merkezi'ni inşa ediyor

Etiyopya'nın Nil Nehri üzerine yaptığı Hedasi Barajı krizi devam ederken Mısır ve Sudan'ın, başkent Hartum'da Nil Nehri Gelirleri Tahmin Merkezi inşa ettiği öğrenildi.

Mısır Sulama Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Hedasi Barajı müzakereleri teknik sorumlusu Mısır Sulama Bakanı Hani Suveylem'in, iki gün sürecek resmi temasları kapsamında Sudan'a gittiği ve burada Sudanlı mevkidaşı Davvulbeyt Abdurrahman Mansur'la bir araya geldiği kaydedildi.

Suveylem, iki ülke arasındaki derin ilişkileri vurgularken Mansur, Nil Havzası ülkeleriyle işbirliğinin gerekli olduğunu kaydetti.

İkilinin Sudan'ın başkenti Hartum'da, Mısır ve Sudan arasında koordineli olarak inşası devam eden Nil Nehri Gelirleri Tahmin Merkezi'ni ziyaret ettiği bildirildi.

Bakanların ayrıca Nil Nehri Ortak Daimi Teknik Komite merkezini de gezerek Nil Nehri ile ilgili değerli teknik kitaplar, haritalar ve el yazmalarını incelediği aktarıldı.

Sudan ve Mısır arasında 1959'da imzalanan "Nil Sularının Tam Kullanımı Anlaşması" gereğince 1960 yılında Nil Nehri Ortak Daimi Teknik Komitesi kurulmuştu.