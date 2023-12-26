İlaç sektöründe 4.1 milyar dolarlık dev satın alma

Bristol Myers Squibb'den yapılan açıklamada, şirketin RayzeBio'yu hisse başına 62,50 dolarlık nakit karşılığında satın alacağı bir birleşme anlaşması yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, toplam değeri yaklaşık 4,1 milyar dolar olan anlaşmanın Bristol Myers Squibb ve RayzeBio yönetim kurulları tarafından oy birliğiyle onaylandığı kaydedildi.

Bristol Myers Squibb Üst Yöneticisi (CEO) Christopher Boerner, bu birleşmenin şirketin onkoloji portföyünü geliştireceğini ve büyüme fırsatlarını daha da güçlendireceğini belirtti.

Söz konusu anlaşma, Bristol Myers Squibb'in bir haftadan kısa bir süre içinde yaptığı ikinci birleşme anlaşması oldu.

Bristol Myers Squibb, 22 Aralık'ta da 14 milyar dolarlık bir anlaşmayla şizofreni ilacı üreticisi Karuna Therapeutics'i satın alacağını açıklamıştı.