IMF: Ekonomik belirsizlik çok yüksek

Kaynak: dunya.com

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, Çin'in sıfır Kovid politikasının ekonomisine zarar vermesi ve Rusya-Ukrayna savaşı kaynaklı enflasyonist baskıların bölgeyi pençesine almasıyla Asyalı liderleri yüksek belirsizliğe hazır olmaları konusunda uyardı.

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin'de, Başkan Şi Cinping tüm koronavirüs vakalarını ortadan kaldırma politikasından çıkış yolunu bulmaya çabalıyor. Tüm bu hengame içerisinde dünya ekonomisinin lokomotifi durumundaki Çin’in son otuz yılın en yavaş büyümesiyle karşı karşıya kalacağı tahmin ediliyor.

Tüketici rakamları iç açıcı değil

1,4 milyarlık nüfusa sahip dev ülkede tüketici duyarlılığı, emlak sektöründeki ciddi durgunluk, yükselen küresel enflasyonun etkilerini daha da kötüleştiren amansız sokağa çıkma yasakları ve seyahat kısıtlamaları nedeniyle büyük darbe darbe aldı.

Singapur'da düzenlenen Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği zirvesinde konuşan IMF Başkanı Kristalina Georgieva, görünümün son derece belirsiz olduğunu ve küresel mali sıkılaştırma da dahil olmak üzere risklerin devam ettiğini söyledi.

Georgieva, "Bu şokların ne kadar süreceğini ya da başka hangi şokların gelebileceğini bilmiyoruz. Bu nedenle kalkanları yeniden inşa etmemiz ve tüm politika araç setini kullanmaya hazır olmamız gerekiyor" dedi.

Asya ülkelerinde enflasyon görece düşük

Bu yıl Asya'da enflasyonun ortalama %4 gibi nispeten düşük bir seviyede gerçekleşmesi beklenirken, Georgieva enflasyonist baskıların arttığını söyledi. Son günlerde Asya ülke para biriminin dolar karşısında değer kaybetmesi de dikkat çekiyor.

IMF Başkanı Georgieva, "Döviz müdahaleleri düzensiz piyasa koşullarına karşı koymak için kullanılabilir. Sığ döviz ve borç piyasalarında sıkıntılar ortaya çıktığında uygun görülebilir" diye ekledi.

Georgieva, Guangzhou'daki Uluslararası Finans Forumu'nda yaptığı ayrı bir konuşmada, Pekin'in ekonomik etkiyi hafifletmek için "Covid stratejisini" kalibre etme şeklinin "kritik" olacağını söyledi.

Daha fazla müdahaleler gelebilir

Emlak sektörüne yönelik desteğin ardından merkezi hükümetin daha fazla müdahalelerle Çin'in finansal istikrarını koruyacağı öne sürülüyor. Georgieva ayrıca kırılgan hane halkları için mali destek ve tüketimi artırmak için sosyal güvenlik ağlarının güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

"Dünya bloklara bölünmemeli"

Bununla birlikte Georgieva, Çin ile Batı arasında giderek büyüyen bölünmeye yönelik bir eleştiri olarak "dünyayı birbiriyle ticareti durduran bloklara bölmenin küresel gayri safi yurtiçi hasıladan trilyonlar eksilteceği" uyarısında bulundu.

Georgieva, Çin'in pandemi politikasına ilişkin artan uluslararası endişe korosuna katılırken, ABD'li yetkililer Pekin'in batılı aşılar olmadan hastalığı uzun vadede kontrol edemeyeceğini öngörüyor.

ABD-Çin arasında kovid gerginliği

Daha önce ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in sıfır Kovid politikasını eleştiren yorumlarda bulunması ve Hazine Bakanı Janet Yellen'in Pekin'in pandemi tepkisinin olumsuz küresel ekonomik sonuçlarına dikkat çekmesi üzerine Çin karşılık vermişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian perşembe günü yaptığı açıklamada Blinken'in sözlerinin siyasi amaçlı olduğunu ve yanlış bir anlatı yarattığını söyledi.