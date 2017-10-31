IMF'ten Suudilerin 'yeni kenti'ne onay

31 Ekim 2017

Uluslararası Para Fonu (IMF), Suudi Arabistan'ın, Ürdün ve Mısır'ı da kapsayacak 500 milyar dolarlık bir iş ve sanayi bölgesi kurma projesini onayladığını ve bu girişimin tüm bölgeye yarar sağlayacağını açıkladı.

IMF'nin Ortadoğu bölümü başkanı Jihad Azour, Suudi Arabistan'ın, böyle bir bölgenin kurulması için gerekecek çok büyük maliyet ile, düşük petrol fiyatlarının bütçesinde yarattığı açıklar arasında bir denge bulması gerektiğini söyledi.

Reuters ile söyleşi yapan Azour, NEOM adlı bölgenin ticareti teşvik edeceğini ve Ortadoğu'nun Asya ve Avrupa arasındaki köprü konumunun avantajından yararlanmasına imkan vereceğini söyledi.

Veliaht prens Muhammed bin Salman

Geçen hafta açıkladı

Azour, "(Plan) daha etkin bölgesel işbirliğinin yeniden gündeme geldiğinin bir işareti. Bölgesel işbirliğinin değer ve gereklilik taşıdığını görüyoruz" dedi. NEOM projesini Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Salman geçen hafta Riyad'da bir toplantıda açıklamıştı.

Projeye göre enerji ve su, biyoteknoloji, gıda, ileri imalat ve eğlence sektörleri için 10,230 kilometre karelik bir alan geliştirilecek ve bu bölgede özel yasalar ve adli sistem geçerli olacak.

Ürdün'ün projesi memnunlukla karşılamasına rağmen, Mısır'dan çok az tepki geldi.

Riyad, proje maliyetinin büyük bölümünü kendilerinin karşılayacağını ancak açıklanmayan büyüklükte bir bölümün de yerli ve yabancı uluslararası yatırımcılar tarafından karşılanacağını ifade etmişti.

Azour, NEOM projesinin başarısı için özel sektör katılımının önemli olduğunu ve Suudi Arabistan hükümetinin genellikle yatırım kararlarına fazla müdahil olmayacağını ancak arazi ve gerekli düzenlemeleri sağlayacağını söyledi.

Azour, "Bölgedeki değişik ülkelerin yetkilileri reformlar, projeler geliştirme ve istihdam artırma ihtiyacını daha ciddi olarak değerlendiriyorlar" dedi.

Azour, NEOM projesinin Çin'in Avrupa ile arasındaki bölgede ticaret ve yatırım anlaşmalarını hedefleyen Kuşak ve Yol projesi ve G20'nin Afrika'da özel yatırımı destekleme projesi gibi diğer girişimlerle uyumlanmasının mümkün olduğunu da vurguladı.

NEOM'da özel yasalar geçerli olacak

500 milyar dolarlık NEOM projesi, Suudi Arabistan’ın kuzeybatısında Akabe Körfezi ve Kızıldeniz kıyıları boyunca uzanacak. Projenin finansmanını başkanlığını Veliaht Prens Selman’ın yaptığı Suudi Kamu Yatırım Fonu (PIF) üstlenecek. Prens Selman, Neom kentinin enerji, su, biyoteknoloji, gıda, ileri üretim ve eğlence dahil çeşitli endüstri dallarına odaklanacağını duyurdu. Süveyş Kanalı’nı da kullanan deniz ticaret yollarına yakın olacak Neom, tamamen yenilenebilir enerji üretip, tüketecek. Sadece rüzgâr ve güneş enerjilerinden faydalanacak. Dünya nüfusunun yüzde 70’i Neom’a 8 saat içinde ulaşabilecek.