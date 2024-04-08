İngiliz gazeteci Türk estetik doktorunu ifşaladı

İngiltere'nin tabloid gazetelerinden The Sun, Türkiye'den İngiltere'ye gelen bir estetik doktorunun, "Brazilian Lift" olarak bilinen kalça kaldırma operasyonu başta olmak üzere birçok estetik ameliyat işlemini indirimli fiyatlarla pazarlamak için İngiltere'de yaptıkları tanıtım gezilerinde "rahatsız edici" davranışlarda bulunduklarını ortaya çıkardı.

Kimliğini gizleyen İngiliz gazeteci, Londra'nın merkezinde Regent's Park'ta bulunan Holiday Inn otelinde düzenlenen Ekol Uluslararası Hastaneleri tanıtım gezisine katıldı.

Otel odasındaki danışma anlarını kaydeden gazeteci, rahatsız olduğunu ve ameliyatın olası riskleri hakkında bilgilendirilmediğini söyledi. Kısıtlı İngilizceye sahip bir Türk doktorla görüştüğünü belirten gazeteci, 5 bin sterlinlik bir ameliyata ikna edilmek için baskı gördüğünü iddia etti.

The Sun gazetesi haberi, "Sağlık turizminin karanlık dünyasına ilişkin araştırmamız, bir Türk doktorun yasal boşluklardan yararlanarak İngiltere'deki tıbbi tanıtımlarda insanlara baskı yaptığını ortaya çıkardı" ifadesiyle servis etti.