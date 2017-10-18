İngiliz şirketler pazarlama harcamalarını dondurdu
İngiliz şirketleri ekonomik belirsizliğin artması nedeniyle pazarlama harcamalarını dondurdular.
IPA Bellwether tarafından hazırlanan bir rapora göre, İngiliz şirketleri Brexit kararı sonrası ekonomide artan belirsizlik nedeniyle 3. çeyrekte pazarlama bütçelerini dondurdular.
Hazırlanan rapora göre, araştırmaya katılan şirketlerin yüzde 70'i ikinci çeyrekte pazarlama bütçelerini değiştirmediler.
Raporda 2. çeyrekte pazarlama bütçelerini yukarı yönlü revize den şirket oranının yüzde 21 olduğu kaydedilirken, yüzde 11'inin ise bütçesini küçülttüğü görüldü.
Kaynak: Foreks