İngiltere bir kişiyi öldüren American Bully XL köpeklerini yasaklıyor

Sunak, iki köpeğin saldırısına uğrayan kişinin hayatını kaybetmesinin ardından, American Bully XL cinsi köpeğin toplum için tehlikesinin apaçık olduğunu belirtti.

Yasak kararıyla köpek saldırılarının sona erebileceğini ve insanların güvende tutulabileceğini kaydeden Sunak, "Hepimizin izlediği son videolar karşısında ulusumuzun hissettiği dehşeti paylaşıyorum. Dün trajik şekilde ölümle sonuçlanan bir başka şüpheli Bully XL köpek saldırısını gördük." ifadelerini kullandı.

Yıl sonuna kadar yürürlükte

Sunak, bu tarz olayların kötü eğitilmiş köpeklerle ilgili olmadığına, bunun bir davranış biçimi olduğuna ve devam edemeyeceğinin açık olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Köpek sahiplerinin köpeklerini kontrol altında tutma sorumluluğu zaten mevcut olmakla birlikte, bu saldırıları durdurmanın ve halkı korumanın yolları üzerinde acilen çalıştığımız konusunda insanlara güvence vermek istiyorum. Bugün bakanları, polis ve uzmanları bir araya getirerek öncelikle bu saldırıların arkasındaki köpek cinsini tanımlamak ve daha sonra da bu cinsi yasaklamak üzere görevlendirdim.

Şu anda yasada tanımlanmış bir cins değil, bu nedenle bu hayati ilk adımın hızlı şekilde atılması gerekiyor. Daha sonra bu ırkı 'Tehlikeli Köpekler Yasası' kapsamında yasaklayacağız ve yeni yasalar yıl sonuna kadar yürürlüğe girmiş olacak. Bu köpekler tehlikeli, insanları güvende tutmak için gerekli tüm adımları atacağımız konusunda kamuoyuna güvence vermek istiyorum."

İki köpek bir kişiyi öldürmüştü

Ülkenin Staffordshire bölgesinde dün iki köpeğin saldırısına uğrayan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Polis, olayın ardından, yakındaki bir ilkokuldan çıkan bazı çocukların evlerine gitmelerine güvenlik gerekçesiyle izin vermemişti.

Olayın ardından 30 yaşındaki bir kişi, tehlikeli şekilde kontrolden çıkmış köpeklere sahip olduğu şüphesiyle gözaltına alınmıştı.