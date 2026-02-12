İngiltere ekonomisi beklentinin altında büyüdü

İngiltere ekonomisi 2025'in son çeyreğinde sınırlı bir büyüme kaydetti. İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) açıkladığı verilere göre ekonomi, yılın son üç ayında bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 büyüdü. Piyasalarda büyümenin yüzde 0,2 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyordu.

Büyüme performansında hizmet sektöründeki durağan görünüm belirleyici oldu. Genellikle ekonominin lokomotifi olarak görülen hizmetler sektöründe bu dönemde artış kaydedilmedi. Buna karşılık imalat üretimi yüzde 1,2 yükselirken, inşaat sektörü yüzde 2,1 oranında daraldı.

Ekonomi yıllık bazda ise yüzde 1 büyüme gösterdi.

ONS Ekonomik İstatistikler Direktörü Liz McKeown, verilere ilişkin değerlendirmesinde, ekonominin yılın son çeyreğinde yavaş büyümeye devam ettiğini ve büyüme oranının önceki çeyrekle aynı kaldığını belirterek, "Genellikle baskın olan hizmet sektörü bu dönemde büyüme göstermedi. İnşaat sektörü ise son 4 yıldan uzun süredir görülen en kötü performansını kaydetti." ifadelerini kullandı.