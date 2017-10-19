ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
17 °C
  • Dünya
  • İngiltere, finansal teknoloji yatırımlarında rakiplerini geçecek

İngiltere, finansal teknoloji yatırımlarında rakiplerini geçecek

İngiltere'de finansal teknoloji şirketlerine yatırımların bu yıl rekor seviyeye ulaşacağı ifade edilirken, Avrupalı rakiplerin de çok geride bırakılması bekleniyor.

İngiltere, finansal teknoloji yatırımlarında rakiplerini geçecek
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten Flipboard A+ A-

İngiltere'de finansal teknoloji şirketlerine yatırımlarının bu yıl rekor kırması ve Avrupalı rakiplerini çok geride bırakmaları bekleniyor.

Yatırımcılar 2017 yılı başından bu yana İngiliz finansal teknoloji start-uplarına 825 milyon GBP yatırdılar. Bu geçen yılın aynı dönemindeki miktarın iki katı.

Finansal teknoloji şirketlerine yatırımın yüzde 90'ı Londra'ya gerçekleştirildi.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.