İngiltere, İsrail'e 'gizli silah ambargosu' haberlerini doğrulamadı

"İsrail'e ihracat lisansları konusundaki yaklaşımımızda herhangi bir değişiklik olmadı" ifadesini kullanan İngiltere Hükümeti Sözcüsü, yeni hükümetin, ihracat lisansı başvurularını Stratejik İhracat Lisansı Kriterlerine göre vaka bazında incelemeyi sürdürdüğünü bildirdi ve "İsrail'e yapılan ihracatla ilgili tavsiyeleri gözden geçiriyoruz ve henüz bir karar verilmiş değil" ifadesini kullandı.

'Lisans yasaklama planı yaz sonuna ertelendi' iddiası

İngiltere'de yeni hükümetin Dışişleri Bakanı David Lammy, İsrail'e silah satışının uluslararası hukuka uygunluğuna ilişkin yürütülen inceleme sürecini kapsamlı şekilde gözden geçireceklerini ve süreç tamamlandığında parlamentoyu bilgilendireceğini belirtmişti.

İngiliz 'Daily Mail' gazetesinin geçen haftaki haberinde, İşçi Partisi hükümetinin, İsrail'e 'gizli silah boykotu' uyguladığı ve memurların yeni silah ihracat lisansları için yapılan başvuruları dondurduğu öne sürülmüştü. Haberde, İngiltere hükümetinin, savaş suçları nedeniyle İsrail'e silah ihracat lisanslarını yasaklama planını yaz sonuna ertelediğinin tahmin edildiği kaydedilmişti.

İngiltere İş ve Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana ülkeden İsrail'e silah, askeri teçhizat ve diğer kontrollü ürünlerin satışı için 100'den fazla ihracat lisansına onay verildi. Mayıs itibarıyla 'varış noktasının İsrail olduğu belirtilen' mevcut silah ve askeri teçhizat ihraç lisanslarının sayısı 345 oldu.