İngiltere yerel seçimlerinden ilk sonuçlar: Seçmenden 'değişim' mesajı

İngiltere ve Galler'de belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve polis komiserlerini belirlemek için dün yapılan yerel seçimlerin ardından ilk sonuçlar gelmeye başladı. Ana muhalefet partisi olan İşçi Partisi, pek çok belediye meclisinde önemli kazanımlar elde etti.

Reuters'ın aktardığına göre, 2 Mayıs Perşembe günü yapılan seçimlerde, daha önce gündeme gelen bir 'lobicilik' skandalı üzerine iktidardaki Muhafazakar Parti milletvekilinin istifa ettiği Blackpool South için de sandık başına gidildi. Gelen sonuçlara göre, İşçi Partisi Blackpool South milletvekili adayı Chris Webb, oyların 10 bin 825'ini alarak buradaki seçimi kazandı. Muhafazakar Parti'nin adayı ise 3 bin 218 oy alarak ikinci oldu.

Seçmenlerin "değişim" mesajı

İşçi Partisi lideri Keir Starmer, bu milletvekili seçiminin ardından yaptığı açıklamada, "Blackpool South'taki sismik zafer, bugünün en önemli sonucu. Bu, seçmenlerin (Başbakan) Rishi Sunak'ın Muhafazakarlarına doğrudan mesaj gönderme şansının olduğu bir yarıştı ve o mesaj, ezici bir oyla değişimden yana oldu" ifadelerini kullandı.

Muhafazakar Parti Genel Başkanı Richard Holden ise Times Radio'ya yaptığı açıklamada, bunun "zor bir gece" olduğunu ifade ederek, "Çok harika sonuçlar olduğu aşikar" dedi.

Genel seçimler için yapılan kamuoyu yoklamalarında Muhafazakarlar İşçi Partisi'nin yaklaşık 20 puan gerisinde yer alırken, 2 bin 600 aşkın belediye meclis üyesi seçim sonucundan ilk 500'ü İşçi Partisi'nin Muhafazakar Parti karşısında oylarını artırdığını gösterdi.