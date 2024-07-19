İngiltere'de 6 milyon insan risk altında

Friends of Earth'ün paylaştığı verilere göre, sıcak hava dalgaları açısından yüksek riskli olarak kategorize edilen bölgelerde 3,7 milyon kişinin yüksek tansiyon, 1,5 milyon kişinin astım ve 1,6 milyon kişinin diyabet rahatsızlığı var. Bu rahatsızlıkların aşırı sıcaklarda daha da kötüleşmesi ve hayati tehlike oluşturması riski bulunuyor.

Friends of the Earth Bilim, Politika ve Araştırma Başkanı Mike Childs, analize ilişkin değerlendirmesinde, küresel ortalama sıcaklıkların her yıl rekor kırdığını belirterek, "İngiltere'nin iklim krizine uyum sağlama planları, bu kriz karşısında önde bulunan toplulukları korumak için gerekenin çok gerisinde. Bu başarısızlık, milyonlarca insanın hayatını ve sağlığını riske atıyor" ifadesini kullandı.

İklim değişikliğine adaptasyon planları hızlandırılmalı

İngiltere'de 4 Temmuz'daki seçimlerin ardından iktidara gelen İşçi Partisi hükümetinin ülkenin iklim değişikliğine adaptasyon planlarını hızlandırmasının acil ihtiyaç olduğunu vurgulayan Childs, şunları kaydetti: "Bu planlar arasında evlerimizi, bakımevlerimizi, okullarımızı ve kreşlerimizi yazın serin, kışın sıcak tutacak yalıtım programlarının yaygınlaştırılması, sıcak dönemlerde bölgelerin serinletilmesine yardımcı olacak sokak ağaçlarının dikilmesi ve sıcak hava dalgaları sırasında insanların barınabilmesi için kütüphaneler gibi toplumsal alanların klimayla donatılması yer almalıdır."