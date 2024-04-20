İngiltere'de çalınmışlardı: Romanya'da bulundular

Oxford Üniversitesi'nin bir sanat galerisinden dört yıl önce çalınan, 1640'ların sonlarına ait Salvator Rosa resmi, Romanya'daki bir polis baskınıyla ele geçirildi.

17. yüzyılın önemli İtalyan ressamlarından Salvator Rosa'ya ait resim, "Kayalık Kıyı, Plan Yapan Askerler" adını taşıyor.

Tablo 2020'de Christ Church galerisinden çalınmıştı.

CHRIST CHURCH PICTURE GALLERY

"Kayalık Kıyı, Plan Yapan Askerler" adlı Salvator Rosa resmi.

Salvator Rosa'nın resmiyle birlikte aynı soygunda çalınan iki tablo ise halen kayıp.

Bunlar, Anthony van Dyck'in 1616 yılına ait "At Sırtında Bir Asker" ve Annibale Caracci'nin 1580 tarihli "İçen Çocuk" adlı eserleri. Halen kayıp olan iki eser, çalınmadan önce 252 yıldır aynı galeride sergileniyordu.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, çalınan üç tablonun toplam değerinin 10 milyon sterlin olduğu belirtiliyor.

Salvator Rosa'nın eserini satın alan ve ardından Romanya polisiyle temasa geçen bir adam, eseri teslim etti ve "tanık" olarak polise ifade verdi. Ancak bu kişiyle ilgili herhangi bir cezai işlem yapılmadı.

CHRIST CHURCH PICTURE GALLERY

Anthony van Dyck'in 1616 yılına ait "At Sırtında Bir Asker" resmi.

Romanya'nın başkenti Bükreş'e giden galeri küratörü Jacqueline Thalman ve Oxford bölgesinden sorumlu Thames Valley Polis Teşkilatı yetkilileri, eseri geçen ay teslim aldı.

Christ Church galerisi adına Jacqueline Thalman, teslim aldıkları eserin "iyi durumda" bulunduğunu ve bundan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Thalman, "Birinci eseri geri almak iyi bir işaret. Halen kayıp olan resimler 1768'den beri sergileniyordu. Onları geri bulabilmek bu nedenle çok önemli" dedi.

Galeri yetkilisi, eserlerin yalnızca İngiltere için değil, Avrupa kültürü için de büyük önem taşıdığını vurguladı.

CHRIST CHURCH PICTURE GALLERY

Fotoğraf altı yazısı,Annibale Caracci'nin 1580 tarihli resmi: 'İçen Çocuk'

İngiliz polis yetkilileri ise Avrupa yargı işbirliğini sağlayan Eurojust ve ortak polis teşkilatı Europol ile çalışarak kayıp eserlerin bulunması için araştırmaları sürdürdüklerini dile getirdi.

Thames Valley Polisi'nden dedektif James Mather, geri alınan eserden yola çıkarak istihbarat faaliyetlerini derinleştirdiklerini kaydetti.

Polis yetkilileri eserlerin bulunabileceğiyle ilgili iyimser olduklarını söyledi ve kayıp eserlerle ilgili bilgisi olanların polisle iletişime geçmesini istedi.