İngiltere'de haziran sıcaklık rekoru kırıldı

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İngiltere Meteoroloji Ofisi (Met Office), ülkedeki rekor sıcaklığa ilişkin öncü değerleri paylaştı.

Buna göre, İngiltere'nin güneydoğusundaki şehirlerden Sussex'in batısındaki Wiggonholt bölgesinde sıcaklıklar 35,8 dereceye ulaştı. Bu seviye, ülkede kayıtlara geçen en yüksek haziran sıcaklığı oldu.

İngiltere'de pazardan beri etkili olan aşırı sıcak hava dalgası dün ve bugün şiddetini artırdı. Met Office, pazartesi günü, özellikle 24 ve 25 Haziran'da etkili olacak aşırı sıcaklıklara ilişkin kırmızı alarm vermiş ve sıcaklıkların 38-40 dereceyi bulabileceği uyarısında bulunmuştu.

Aşırı sıcaklıkların etkisiyle dün birçok metro ve tren seferinde iptaller ile geniş çaplı aksamalar yaşanmış ve gerek olmadığı sürece seyahat edilmemesi önerilmişti.

Sıcaklıklar nedeniyle metro ve tren seferlerindeki aksaklıklar bugün de devam ediyor.d