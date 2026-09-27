İngiltere'de patlayıcı alarmı: 85 ev tahliye edildi

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Gloucestershire Polisinden yapılan yazılı açıklamada, Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) Fairford Üssü'nün bitişiğindeki Whelford köyündeki bazı evlerin ilan edilen acil durum nedeniyle tahliye edildiği belirtildi.

İngiltere ordusuna bağlı bomba imha ekiplerinin bölgedeki bazı araçları incelediği aktarıldı.

Açıklamada, tahliye edilenlerin bölgede bulunan bir spor salonuna taşındığı, olayın kontrol altında olduğu ancak bölgenin güvenlik kordonu altında olmaya devam edeceği ifade edildi.

Üssün bitişiğindeki köyde İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetlerine (NHS) bağlı Tehlikeli Bölge Müdahale Ekibi'nin görevlendirildiği duyuruldu.

Öte yandan, ABD ordusunun kullandığı üste tehdit seviyesi en yüksek derece olan "Delta" seviyesine çıkarıldı. Üssün girişlerine ağır tonajlı araçların, iş makinelerinin ve traktörlerin yan yana park edildiği görüldü.

85 ev tahliye edildi, 5 kişi gözaltına alındı

Gloucestershire Emniyet Müdür Yardımcısı Richard Ocone, son duruma ilişkin basın toplantısı düzenledi. Saat 00.45'te şüpheli görülen 3 aracın RAF Fairford yönüne gittiği ihbarı aldıklarını belirten Ocone, üç aracın durdurulduğunu ve 5 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

Patlayıcılar Yasası'nı ihlal suçlaması yöneltilen 5 erkek şüphelinin işlemlerinin devam ettiğini söyleyen Ocone, durdurulan araçların çevresinde 400 metrelik güvenlik kordonu oluşturulduğunu dile getirdi.

Ocone 85 evin tahliye edildiğinin, gidecek yeri olmayanların ise bölgedeki bir spor salonuna yerleştirildiğinin ve çalışmaları terörle mücadele polisinin yürüttüğünün altını çizdi.

Tahliye edilen vatandaşların bir an önce evlerine dönmesi için çalıştıklarını vurgulayan Ocone, vatandaşlara spekülasyonlara inanmama ve resmi açıklamaları dikkate alma çağrısı yaptı.

İsrail ve ABD'nin İran'a saldırılarını başlattığı 28 Şubat'tan bu yana ABD ordusuna bağlı savaş uçakları Fairford Üssü'nü kullanıyor.

İngiltere bu üssün ABD tarafından savunma amaçlı kullanıldığını belirtirken, Chatham House gibi düşünce kuruluşları ve bağımsız analistler üssün saldırı amaçlı kullanıldığını da öne sürüyor.