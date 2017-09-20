İngiltere'de perakende satışlar beklentinin üzerinde arttı
İngiltere'de ağustos ayında perakende satışlar aylık bazda yüzde 1,0 artış kaydetti. Veriler beklentinin üzerinde gerçekleşti.
İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre İngiltere’de ağustos ayında aylık bazda perakende satışlar yüzde 0,2 olan beklentinin üzerine çıkarak yüzde 1,0 artış kaydetti.
Ağustos ayında perakende satışlar ise yıllık bazda yüzde 1,1 olan beklentinin üzerine çıkarak yüzde 2,4 seviyesinde artış gösterdi.
ONS açıklamasında ağustos özellikle giyim ürünlerindeki satışların güçlü seyretmesi nedeniyle perakende satışlarda beklentinin üzerinde artış görüldüğü belirtildi.
Açıklamada ayrıca İngiltere’de gıda harici ürünlerde son 15 yılın en yüksek fiyat artışının görüldüğü vurgulandı.
İngiltere’de ağustos ayında enflasyon yüzde 2,9 seviyesine yükselmişti.
İngiltere Merkez Bankası’ndan (BoE) daha önce enflasyonun önümüzdeki aylarda yüzde 3,0 seviyesine yükselebileceğini açıklamıştı.
Kaynak: AA