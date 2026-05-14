İngiltere’de siyasi kriz derinleşiyor: Starmer kabinesinde ilk istifa geldi

İngiltere'de 7 Mayıs'taki yerel seçimlerde büyük yenilgi alaniktidardaki İşçi Partisi, İskoçya ve Galler'deki bölgesel parlamento seçimlerinde de büyük yenilgi alınca parti lideri Starmer'a yönelik istifa baskısı arttı.

"Liderliğinize olan güvenimi yitirdiğim için..."

İstifa çağrısı yapan isimlerden Sağlık Bakanı Wes Streeting de Starmer'a hitaben sert bir istifa mektubu yazarak görevi bıraktığını duyurdu. Streeting mektubunda şu ifadeleri kullandı:

"Bu hafta başlarında yaptığımız görüşmeden de bildiğiniz gibi liderliğinize olan güvenimi yitirdiğim için görevde kalmanın onursuz ve ilkesiz bir davranış olacağına karar verdim. Artık, bir sonraki genel seçimlerde İşçi Partisini sizin yönetmeyeceğiniz ve İşçi Partisi milletvekillerinin ve sendikalarının, bundan sonra ne olacağına dair tartışmanın kişilikler ya da önemsiz hizipçilik değil, fikirler üzerine bir mücadele olmasını istediği açık.”

Streeting aday olacak mı?

Streeting, bu tartışmanın geniş kapsamlı ve adayların mümkün olan en iyi adaylar olması gerektiğinin altını çizerek, "Bu yaklaşımı destekliyorum ve umarım siz de bunu kolaylaştırmaya devam edersiniz." ifadesine yer verdi.

Starmer'i istifaya çağıran milletvekillerinin bir kısmı, Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham'ın milletvekili yapılarak partinin başına geçmesi fikrini desteklerken, Streeting'in de adı adaylar arasında geçiyor.

Wes Streeting'in Starmer'a karşı İşçi Partisi liderliği için aday olmayı planladığı gündeme gelmesine rağmen kendisi mektubunda resmi bir adaylık açıklamasında bulunmadı.

Sandıktan aşırı sağ çıkmıştı

İngiltere'de 7 Mayıs'taki yerel seçimlerde iktidardaki İşçi Partisi ağır yenilgi aldı. Parti, sahip olduğu 2 bin 403 sandalyenin 1406'sını kaybederken Londra'daki 19 belediyenin 9'unu da yitirdi. Aşırı sağcı Nigel Farage çizgisindeki Reform UK ise 1444 sandalye kazanarak seçimlerin en büyük çıkışını yaptı.

İşçi Partisi, İskoçya ve Galler'deki bölgesel parlamento seçimlerinde de üçüncü sıraya geriledi. İskoçya'da bağımsızlık yanlısı Scottish National Party birinci olurken, Galler'de ise Plaid Cymru seçimi önde tamamladı.

Seçim hezimetinin ardından aralarında Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, İçişleri Bakanı Shabana Mahmood ve Sağlık Bakanı Wes Streetingin de bulunduğu yaklaşık 100 İşçi Partili milletvekili, Başbakan Keir Starmerın istifasını istedi.