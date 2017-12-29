İngiltere'den sosyal medya devlerine sert uyarı

29 Aralık 2017

İngiltere, Facebook ve Twitter'ı, Rusya’nın Brexit referandumuna müdahale ettiği iddialarıyla ilgili soruşturmada ellerindeki bilgileri paylaşmaları konusunda uyardı.

“Sahte Haber” adı verilen soruşturmayı yürüten Avam Kamarası Kültür, Medya ve Spor Komitesi Başkanı Damian Collins, Facebook ve Twitter’a, Rusya'nın “yanlış bilgilendirme kampanyalarıyla” ilgili bilgileri teslim etmeleri için 18 Ocak’a kadar süre verdiklerini söyledi.

“Özellikle siyasi hedefi olan ve başka bir ülkeden geldiği bilinen yanlış bilgilendirme kaynaklarını belirlemek için Facebook gibi şirketlerin uyguladığı prosedürleri incelemenin bir yolu olmalıdır” diyen Collins, sosyal medya kuruluşlarının bu konuda daha açık davranmaları gerektiğini vurguladı.

Collins, “Talepleri görmezden gelir ve oldukça sorunlu içerikleri kontrol edemezseniz, size karşı bir tür yaptırım olmalı” diye konuştu.

"Bizimle paylaştığınız bilgiler tamamen yetersiz"

Daha önce Facebook ve Twitter’ı, yolladığı mektuplarla da uyaran Collins, bu ay Twitter’a yolladığı mektupta şunlar yazdı:

“Şu anda bizimle paylaştığınız bilgiler tamamen yetersiz. Gazeteci ve akademisyenlerden sizin platformunuzdan aldığımızdan çok daha fazla bilgi aldık.”

Collins'in komitesi, Rus trollerin işlettiği hesapların ve sayfaların ayrıntıları da dahil olmak üzere, AB referandumundaki Rus müdahalesi hakkında geniş çaplı bir bilgi için Facebook ve Twitter'dan talepte bulunmuştu.

İki şirket bunun yerine, Aralık ayı başında, Brexit öncesindeki altı haftalık süreçte Rusya tarafından yapılan reklam harcamaları ile ilgili olarak Seçim Komisyonu’na sunduğu bilgilerin bir kopyasını verdi.

Komisyona verilen bilgilerde Facebook, Ruslar tarafından Brexit ile ilgili yapılan reklamlara yalnızca 0.97 dolar harcandığını duyurdu. Twitter ise, söz konusu dönemde bilinen Rusya kaynaklı tek harcamanın yayın kuruluşu RT'den 1,000 dolar olduğunu iddia etti.

Facebook'tan asılsız haberlerin tespitine ilişkin gazete ilanı

Kaynak: DHA