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İngiltere'den Türkiye için seyahat uyarısı

İngiltere, Türkiye'deki 10 il için seyahat uyarısı yayınladı.

İngiltere'den Türkiye için seyahat uyarısı
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İngiltere, Türkiye'deki 10 il için seyahat uyarısı yaptı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısı bugün güncellendi. 

Açıklamada, İngiltere vatandaşlarının Suriye sınırına yakın Şırnak, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır, Siirt, Tunceli, Hakkari, Kilis ve Hatay'ı seyahat etmemeleri konusunda uyarıda bulunuldu.

Güncellemede Türkiye'de olası protesto ve gösterilere ilişkin uyarı kaldırılırken, Türkiye'den İngiltere'ye sefer yapan uçuşlarda ek güvenlik önlemleri alınabileceği belirtildi.

İngiltere Türkiye seyahat uyarısı

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