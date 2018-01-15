İngiltere'den Türkiye için seyahat uyarısı
İngiltere, Türkiye'deki 10 il için seyahat uyarısı yayınladı.
İngiltere, Türkiye'deki 10 il için seyahat uyarısı yaptı.
İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısı bugün güncellendi.
Açıklamada, İngiltere vatandaşlarının Suriye sınırına yakın Şırnak, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır, Siirt, Tunceli, Hakkari, Kilis ve Hatay'ı seyahat etmemeleri konusunda uyarıda bulunuldu.
Güncellemede Türkiye'de olası protesto ve gösterilere ilişkin uyarı kaldırılırken, Türkiye'den İngiltere'ye sefer yapan uçuşlarda ek güvenlik önlemleri alınabileceği belirtildi.