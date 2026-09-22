İnşaat sırasında yanlışlıkla kestiler: Yüzlerce uçuş durduruldu

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ABD'de bir inşaat çalışması sırasında yanlışlıkla kesilen fiber kablo, New York ve çevresindeki hava trafiğini etkiledi. Hava trafik kontrol sisteminde kullanılan hattın zarar görmesi üzerine yüzlerce uçuş geçici olarak durdurulurken, bölgedeki dört havalimanında operasyonlar aksadı.

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, yaşanan kesintiye ilişkin X hesabından açıklama yaptı. Duffy, New Jersey'deki inşaat çalışmaları sırasında fiber hattın yanlışlıkla kesildiğini ve bunun telekomünikasyon sistemlerinde kesintiye yol açtığını bildirdi.

Yüzlerce uçuş geçici olarak durduruldu

Fiber hattaki sorun hava trafiğine de yansıdı. ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), kesintinin ardından ülkenin kuzeydoğusundaki bazı havalimanlarında yüzlerce uçuşu geçici olarak durdurdu.

Olaydan New York'taki John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı (JFK) ve LaGuardia Uluslararası Havalimanı ile New Jersey'deki Newark Liberty Uluslararası Havalimanı ve Teterboro Havalimanı etkilendi.

Kablo onarıldı ancak gecikmeler sürebilir

Duffy, daha sonra yaptığı açıklamada ekiplerin çalışmaları sonucunda hasar gören kablonun onarıldığını duyurdu. Havalimanlarının normal operasyonlarına dönmeye başladığını belirten Duffy, yaşanan aksaklık nedeniyle uçuşlardaki gecikmelerin bir süre daha devam edebileceğini kaydetti.

FAA da yolculara seyahatleri öncesinde uçuşlarının güncel durumunu hava yolu şirketlerinden kontrol etmeleri ve havalimanlarına ilişkin anlık gelişmeleri takip etmeleri çağrısında bulundu.

Eskiyen altyapıya dikkat çekti

Yaşanan olayın ardından ABD'deki hava trafik altyapısı da yeniden gündeme geldi. Duffy, fiber kablonun kesilmesiyle ortaya çıkan aksaklığın eskiyen altyapının modernize edilmesi gerektiğini gösterdiğini belirtti.

Benzer sorunların gelecekte tekrar yaşanmaması için çalışmalar yapılması gerektiğine işaret eden Duffy, altyapının yenilenmesi için ilave finansmana ihtiyaç olduğunu vurguladı.