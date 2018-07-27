İntel'in net kârında yüzde 78'lik artış

27 Temmuz 2018

ABD'li teknoloji devi Intel'den yapılan açıklamada, 2018'in ikinci çeyreğindeki gelirin, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,9 artarak 17 milyar dolara ulaştığı belirtildi. Şirket, geçen yılın nisan-haziran döneminde 14,8 milyar dolar gelir elde etmişti.

Açıklamada, firmanın yılın ikinci çeyreğindeki net kârının da geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 78,6 artarak 5 milyar dolara ulaştığı bildirildi. Intel, geçen yılın ikinci çeyreğinde 2,8 milyar dolar net kâr elde etmişti.

Şirketin hisse başına kârı da geçen yılın ikinci çeyreğinde 0,58 dolar iken, bu senenin aynı döneminde 1,05 dolara yükseldi.

Intel'in data merkezlerinden elde ettiği gelir bu yılın nisan-haziran döneminde yüzde 27 yükselerek 5,5 milyar dolara ulaştı ve 5,6 milyar dolarlık piyasa beklentisinin altında kaldı.

Şirketin hisse başına değeri de, New York borsasının kapanmasını takiben yapılan sınırlı işlemlerde yüzde 3,8 düşüşle 50,17 dolara kadar geriledi.

Kaynak: AA