İntihar kapsülü Sarco'ya soruşturma! Gözaltılar var

Ötenazinin yasal olduğu İsviçre’de Sarco isimli modül, ilk kez gündeme geldiği 2018 yılından bu yana tartışılıyordu.

İsviçre’nin kuzeyindeki Schaffhausen kantonunda Sarco adlı intihar kapsülünün kullanıldığı tespit edildi.

Adını Lahit anlamına gelen sarcophagus kelimesinden alan Sarco, şezlong benzeri bir sandalyenin bulunduğu hava geçirmez kapsülden oluşuyor.

İsviçre Sağlık Bakanı Elisabeth Baume-Schneider, Sarco kapsülünün kullanımının hem ürünün güvenlik mevzuatına uymaması hem de kapsülde azot gazı kullanılmasının kanun dışı olması nedeniyle yasal olmadığını söyledi.

İsviçre polisi operasyonla ilgili yaptığı açıklamada, “Schaffhausen kantonu savcılığı, intiharı teşvik ile intihara yardım ve yataklık suçlamasıyla birkaç kişiye ceza davası açtı” ifadesi yer aldı.

BBC Türkçe’nin haberine göre; içine girip yatan kullanıcının azot gazı akışını sağlamak için bir düğmeye basmasıyla işlem başlıyor. Bu gaz kişinin bilinç kaybı sonrası oksijen yetmezliğinden ölümüne yol açıyor.