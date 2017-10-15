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Irak-IKBY görüşmesi sona erdi

Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum ve IKBY Başkanı Mesut Barzani'nin görüşmesi sona erdi. Görüşme sonrası IKBY tarafından yapılan açıklamada; Kerkük'e olası bir askeri müdahalenin reddedildiği ayrıca, referandum sonuçlarının iptalinin kabul edilmediği bildirildi.

Irak-IKBY görüşmesi sona erdi
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Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum ve IKBY Başkanı Mesut Barzani'nin Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) politbüro üyeleriyle Süleymaniye'de gerçekleştirdiği görüşme sona erdi.

Görüşmeye dair sosyal medya hesabından açıklama yapan Barzani'nin Başdanışmanı Hemin Hawrami, KDP ve KYB arasında gerçekleşen toplantı sonucunda, Kerkük'e olası bir askeri müdahalenin reddedildiğini, ayrıca diyalogdan önce "referandum sonuçlarının iptal edilmesi" şartını kabul etmediklerini kaydetti.

Başdanışman Hawrami, toplantıda ayrıca "Bağdat ile KDP veya KYB'nin tek taraflı bir şekilde görüşme gerçekleştirmemesi, IKBY'deki tüm siyasi partilerden oluşan ortak bir heyetin temasa geçmesi" yönünde karar alındığını duyurdu.

Kaynak: AA

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