Irak ordusu Kerkük valilik binasında
Kerkük'e askeri operasyon başlatan Irak ordusu; Valilik binası, havaalanı, doğalgaz yatakları ve K-1 Askeri Üssü'nde kontrolü sağladı. Bölgede süren askeri operasyona rağmen petrol ve doğalgaz üretiminin olağan şekilde devam ettiği belirtildi.
IKBY'deki bağımsızlık referandumunun ardından bu sabah Kerkük'e operasyon başlatan Irak ordusu, valilik binası ve Kerkük havaalanının geri alındığını açıkladı.
Irak ordusunun, Kerkük'teki Keyvan Askeri Üssü'nde (K-1), kentin kuzeyindeki doğalgaz yatakları, Kuzey Petrol Şirketi'nin yönetim binası, polis karakolu ve Kerkük Elektrik Dairesi'nde de kontrolü sağladığı bildirilmişti.
Öte yandan Irak ordusunun Kerkük'e 70 kilometre mesafedeki Tuzhurmatu'da peşmerge ile çıkan çatışmanın ardından kontrolü sağladığı öğrenildi.
"Petrol üretimi olağan şekilde devam ediyor"
Irak Petrol Bakanlığı'ndan bir yetkili Kerkük'teki petrol ve doğalgaz üretiminin askeri operasyona rağmen olağan şekilde devam ettiğini belirtti. Yetkili, "Bazı Kürt liderlerle Kerkük'teki petrol ve doğalgaz tesislerinin çatışmaların dışında bırakılması konusunda anlaşmaya vardık." dedi.
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Kaynak: AA