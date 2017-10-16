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"Irak hükümeti, Kerkük'te ağır bedel ödeyecek"

IKBY'ye bağlı güçler, merkezi hükümetin Kerkük operasyonu nedeniyle "ağır bedel" ödeyeceğini söyledi.

Irak hükümeti, Kerkük'te ağır bedel ödeyecek
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimine (IKBY) bağlı güçler, Irak hükümetinin Kerkük operasyonu nedeniyle "ağır bedel" ödeyeceğini söyledi.

Yapılan açıklamada, Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin içindeki bir grup Kerkük'te Irak merkezi hükümetinin askeri operasyonuna destek vermek ve IKBY'ye ihanet etmekle suçlandı.

IKBY Peşmerge Bakanlığı Sözcüsü Helgurd Hikmet de, Kerkük'teki bazı Peşmergelerin geri çekilmesi üzerine Erbil'den takviye güç gönderildiğini belirtmişti. 

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Kaynak: Reuters

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