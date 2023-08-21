Irak'ta reklam panolarında 'yanlışlıkla' porno yayınlandı

Bağdat'ın merkezi Karrada bölgesindeki Ukba Bin Nafi Meydanı'nda bir cadde üzerinde kurulu dev reklam panosunda dün akşam saatlerinde birdenbire cinsel içerikli film ekrana gelmeye başladı. Yayın dakikalarca kesilmedi.

Yoldan geçenler yaşananları cep telefonuyla kayda alarak sosyal medyada paylaştı.

Tutuklandı, gerekçesi belli oldu

Irak İçişleri Bakanlığı'na bağlı Federal İstihbarat ve Soruşturma Servisi'nin açıklamasında, söz konusu görüntüleri reklam panosuna yansıtan kişinin tutuklandığı bildirildi.

Yerel basında çıkan haberlerde, görüntüleri yayımlayan şahsın reklam panolarından sorumlu kişiyle arasında maddi sorunlar olduğu ve bundan dolayı böyle bir eyleme kalkıştığı iddia edildi.

Bağdat'taki reklam panoları bir süreliğine kapatıldı.