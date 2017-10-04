Irak'ta üç gün yas ilan edildi
Irak hükümeti, Talabani'nin vefatı nedeniyle ülkede 3 gün yas ilan etti
Irak hükümeti, eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin vefatı dolayısıyla ülkede 3 gün yas ilan etti.
Irak Başbakanlık Genel Sekreterliği'nden yapılan yazılı açıklamada, eski Cumhurbaşkanı Talabani'nin hayatını kaybetmesi nedeniyle çarşamba gününden itibaren 3 günlük yas ilan edildiği bildirildi.
Irak'ta iki dönem cumhurbaşkanlığı görevini yürüten 84 yaşındaki Talabani, dün Almanya'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.
Kaynak: AA