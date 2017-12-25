Irak'tan Kerkük-Ceyhan hattı için ihale

25 Aralık 2017

Irak, Kerkük petrollerini Türkiye'ye taşıyacak yeni bir boru hattının inşası için ihale açtı. İhaleye başvuru için son tarih 24 Ocak olarak belirlendi.

Yap-işlet-devret yöntemiyle ihale edilecek yeni hat, Kerkük-Ceyhan ham petrol boru hattının Irak içindeki eski ve hasarlı bölümünün yerine geçecek. Hat Kerkük yakınlarındaki petrol sahalarından başlayacak ve Türkiye sınırına yakın olan Fişhabur'da sona erecek.

Irak Petrol Bakanlığı Sözcüsü Asım Cihad, dün yaptığı açıklamada, 350 kilometre uzunluktaki boru hattının günde 1 milyon varilden fazla ham petrol sevk kapasitesine sahip olacağını söyledi.

İhaleye tek başlarına veya konsorsiyum olarak katılacak şirketlerin ayrıca bir doğalgaz boru hattı, pompalama istasyonları ve ham petrol depolama tesisleri inşa etmesi gerekecek.

Cihad'ın verdiği bilgiye göre projenin maliyeti ihaleyi alan şirket tarafından karşılanacak, şirket boru hattını belirli bir süre işleterek gelir sağlayacak.

Kerkük petrollerinin ihracatı, Irak merkezi hükümetine bağlı güçlerin Kerkük'ün yönetimini Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden geri almasından bu yana yapılmıyor.

Yeni Kerkük-Ceyhan hattında hedef, günlük 1 milyon varil petrol

Kaynak: Reuters