Irak'tan yeni yaptırım kararları

09 Ekim 2017

Irak Milli Güvenlik Kurulu, Bağdat'ta Başbakan Haydar el-İbadi başkanlığında toplandı. Toplantıda, IKBY referandumunun ardından atılacak yeni adımlar kararlaştırıldı.

Buna göre Bağdat yönetimi, İran ve Türkiye'den IKBY ile olan tüm sınırların kapatılması ve sadece Bağdat hükümetiyle ilişki kurulmasını talep etti. Ayrıca, IKBY ile özellikle petrol ihracatı ve satışı gibi tüm ticari ilişkilerin durdurulması ve bu konuda sadece Bağdat ile çalışılması istendi.

IKBY'deki referandumu gerçekleştiren memurlar tespit edildi ve bunlarla ilgili "hukuki işlem" başlatıldı.

IKBY ve tartışmalı bölgelerdeki yönetimin federal hükümete geçmesi için yeni adımlar atılması yönünde karar alındı.

Milli Güvenlik Kurulu ayrıca cep telefonu operatörlerinin de Bağdat yönetiminin kontrolüne geçip buraya taşınmasına karar verdi.

Kaynak: AA