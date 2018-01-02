İran, 1 milyar varil petrol ihraç etti
İran, geçtiğimiz yıl 48 milyar dolarlık petrol ihracatı gerçekleştirdi.
İran'ın ham petrol ihracatı 2017 yılında yaklaşık 1 milyar varil seviyesine ulaştı.
İran Petrol Bakanlığı'na bağlı Shana haber ajansının verdiği bilgiye göre ihracatın yüzde 62'si Asya'ya, yüzde 38'i Avrupa'ya yapıldı.
En fazla ihracat yapılan ülkeler Türkiye, İtalya, İngiltere, Macaristan ve Hollanda olurken; petrol ihracat gelirinin 48 milyar dolar civarında olduğu hesaplandı.
İran petrol ihracatından 2011'de 95 milyar dolar ve 2012'de 69 milyar dolar gelir elde etmişti.