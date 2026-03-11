İran 2026 Dünya Kupası'ndan çekildi!

İran Spor Bakanı Ahmed Donyamali, ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yer almayacağını duyurdu.

İran'ın çekilme açıklaması, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun Donald Trump ile yaptığı görüşmenin hemen sonrasında geldi. Söz konusu temaslarda İranlı futbolcuların turnuva kapsamında ABD'ye kabul edileceğine dair güvence alındığı bildirilmişti.

Boş kontenjan için alternatif takımlar

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, İran'ın çekilmesi halinde boş kalan kontenjanın doldurulması için Asya elemelerinde yer alan takımlar arasından bir davet yapılması bekleniyor. Bu kapsamda Birleşik Arap Emirlikleri ve Irak öne çıkan adaylar arasında gösteriliyor.