İran, ABD'nin güç sembolü F-35'i vurdu: Yenilmezlik iddiası çöküyor

ABD ve İsrail'in 28 Şubat sabahı İran'ı vruması ile başlayan savaş, Orta Doğu'da geniş bir alana yayılırken İran Devrim Muhafızları Ordusu dün ABD’ye ait bir F-35 savaş uçağının vurulduğunu duyurmuştu. Hava savunma sistemleri tarafından zor yakalanan, 100 milyon dolar değerindeki hayalet uçağın vurulması dış basında da geniş yankı bulurken CENTCOM da İran semalarında uçan bir F-35'in bölgedeki ABD üssüne acil iniş yaptığını teyit etti.

CENTCOM Sözcüsü Tim Hawkins de pilotun stabil durumda olduğunu ve olayı soruşturduklarını söyledi.

'Yenilmezlik iddiasında çöküş'

İran Meclis Başkanı Kalibaf da bugün X hesabından yaptığı paylaşımda bir F-35 savaş uçağının vurulmasının, ABD ordusunun 'yenilmezlik' ve kibir iddiasının çöküşünü gösterdiğini söyledi.

'F-35'in vurulması büyük kırılmaya işaret'

ABD ve müttefiklerinin bölgedeki caydırıcılık sembolü olan F-35'in düşürülmesinin hem psikolojik hem stratejik şok etkisine dikkat çeken Kalibaf, ileri radar sistemleri ve elektronik harp yetenekleriyle donatılmış beşinci nesil bir savaş uçağının ilk kez hedef alınmasının ve vurulmasının savaşta büyük bir kırılmaya işaret ettiğini ifade etti.