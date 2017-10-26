İran büyükelçiliğine İsviçre bayrağı

26 Ekim 2017

Suudi Arabistan'daki İran vatandaşlarına konsolosluk hizmetinin İsviçre tarafından verilmesini öngören protokol, İran ve İsviçre makamları arasında imzalandı.

Tahran'da, İran Dışişleri Bakanlığı Basra Körfezi Bölgesi sorumlusu ile İsviçre'nin Tahran Büyükelçisi tarafından imzalanan protokol gereği, İran, Riyad'daki vatandaşlarına İsviçre aracılığıyla konsolosluk hizmeti sunacak. Anlaşmaya göre, ocak 2016'da kapanan İran'ın Riyad büyükelçiliği, İranlı diplomatların da görevlendirilmesiyle İsviçre bayrağı altında tekrar açılacak.

İsviçre yetkilileri, anlaşmanın, yalnızca "dini vecibelerini yerine getirmek" amacıyla Suudi Arabistan'da bulunan İran vatandaşlarına konsolosluk hizmeti vermeyi kapsadığını belirtiyor.

Riyad yönetimi, Ocak 2016'da aralarında Şii din adamı Nimr el Nimr'in de olduğu 47 kişinin idam edildiğini duyurmuş, İran'da olayı protesto etmek için toplanan göstericilerden bazıları Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliği ve Meşhed kentindeki konsolosluk binasını ateşe vermişti. Suudi Arabistan yönetimi de büyükelçilik ve konsolosluk binalarına yönelik saldırıların ardından İran ile diplomatik ilişkilerini kesmişti.