İran Cumhurbaşkanı Reisi'den İsrail'e tehdit: 'Yok ederiz'

Orta Doğu'da gerilim artarken İran lideri Reisi, İsrail'in İran topraklarına yönelik bir saldırısının dinamikleri kökten değiştirebileceğini ve "Siyonist rejimden" geriye hiçbir şey kalmamasına neden olabileceğini söyledi.

IRNA haber ajansına konuşan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, "İran İslam Cumhuriyeti Filistin direnişini onurlu bir şekilde desteklemeye devam edecek" dedi.

İran, 13 Nisan'da İsrail'in Suriye'de düzenlediği bir saldırıya misilleme olarak İsrail'e çok sayıda füze ve insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlemişti.

Bunun ardından geçen hafta İran'ın İsfahan kentinde patlama sesleri duyulmuş, kaynaklar seslerin İsrail'in saldırısı sonucu duyulduğunu belirtmiş ancak patlamalara tepki göstermeyen İran herhangi bir misilleme planı olmadığını açıklamıştı.