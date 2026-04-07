İran 'dan ABD'ye sert mesaj! 'Yanıtımız bölgenin ötesine geçer'

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a Hürmüz Boğazı'nın açılması için verdiği sürenin dolmasına saatler kala taraflar arasındaki gerilim yeni açıklamalarla tırmandı. Trump'ın sosyal medya üzerinden yaptığı sert paylaşımın ardından Tahran yönetiminden dikkat çeken bir yanıt geldi.

Trump, yaptığı açıklamada "Bu gece bütün bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri gelmeyecek" ifadelerini kullandı. ABD yönetimi, verilen süre içinde Hürmüz Boğazı'nın açılmaması halinde İran'ın enerji altyapısının hedef alınabileceğini daha önce dile getirmişti.

"ABD ordusu kırmızı çizgilerimizi aşarsa..."

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin sivil tesislere yönelik bir saldırı gerçekleştirmesi halinde benzer şekilde karşılık verileceği bildirildi. Açıklamada, "Amerika'nın ve ortaklarının altyapısına, onları ve müttefiklerini bölgenin petrol ve gazından uzun yıllar mahrum bırakacak şekilde karşılık vereceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, "ABD'li liderler, altyapımıza saldırmaları halinde savaşçılarımızın menzili içindeki kritik varlıkları hesaplama yeteneğinden yoksunlar. ABD ordusu kırmızı çizgilerimizi aşarsa, yanıtımız bölgenin ötesine geçecektir" denildi.