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İran, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Kaani’nin öldüğü iddialarını yalanladı

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Koordinasyon Yardımcısı İrec Mescidi, Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani’nin öldürüldüğü ve kendisinden haber alınmadığı yönelik iddiaları yalanlayarak, “Kaani'nin sağlık durumu iyi ve görevine devam ediyor” dedi.

Haber Merkezi
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İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Koordinasyon Yardımcısı İrec Mescidi, geçtiğimiz hafta Lübnan’ın başkenti Beyrut’a düzenlenen saldırıdan bu yana Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani'den haber alınmadığı yönündeki iddialara yanıt verdi.

Mescidi, “Birçok kişi, ‘General Kaani'ye ne oldu?’ diye sorarak açıklama yapmamızı istiyor. Ancak açıklama yapmaya gerek yok. Kendisinin sağlık durumu iyi ve görevine devam ediyor” dedi.

Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani’nin, geçtiğimiz hafta perşembe günü Hizbullah'ın Genel Sekreter Yardımcısı ve Hasan Nasrallah'ın halefi olarak görülen Haşim Safiyuddin ile birlikte öldürülmüş olabileceği iddia edilmişti.

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