İran gerilimi ABD füze stoklarını zorlayabilir

Politico'nun haberine göre, Washington'da Pentagon yetkilileri ile bazı Kongre üyeleri, İran'a yönelik olası askeri operasyonların ABD'nin kritik savunma stoklarını “eşik seviyeye” kadar zorlayabileceği yönünde uyarılarda bulunuyor.

Haberde, özellikle İran'la uzun süreli bir çatışma senaryosunun yoğun hava savunma ve füze kullanımını gerektireceği değerlendirmelerine dikkat çekildi.

Dan Caine'in ocak ayından bu yana hava savunma önleme füzelerindeki azalmaya ilişkin kaygılarını ilettiği, son haftalarda bölgede yapılan askeri yığınakla birlikte bu endişelerin arttığı belirtildi. Pentagon'un, Irak Savaşı'ndan bu yana Orta Doğu'daki en kapsamlı askeri sevkiyatlarından birini gerçekleştirdiği ifade ediliyor.

Altı mevcut ve eski ABD'li yetkili ile bir Kongre üyesine dayandırılan değerlendirmelerde, sürebilecek bir İran müdahalesinin azalan hava savunma kapasitesini daha da tüketebileceği ve bölgedeki Amerikan askerlerini füze tehditlerine karşı daha kırılgan hale getirebileceği kaydedildi. Özellikle Husiler'e yönelik operasyonlar ile geçen yıl İran'la yaşanan gerilim sürecinde Standard Missile-3, THAAD ve Patriot sistemlerinin yoğun kullanıldığına dikkat çekildi.

Savunma sanayisinde üretim süreçlerinin karmaşıklığı nedeniyle kritik önleme füzelerinin istenen hızda üretilemediği, benzer sıkıntıların NATO ülkelerinin Ukrayna için Patriot sistemi tedarik etmeye çalıştığı dönemde de yaşandığı hatırlatıldı.

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell ise stoklara ilişkin endişeleri reddederek, "Savaş Bakanlığı, Cumhurbaşkanı'nın belirlediği her yerde, her zaman ve her koşulda görevi icra edecek tüm imkânlara sahiptir" açıklamasında bulundu.

Resmi açıklamalar kaygıları geri plana itmeye çalışsa da, askeri stok kapasitesi ve uzun vadeli dayanıklılık konusu Savunma Bakanlığı ve Kongre çevrelerinde stratejik bir tartışma başlığı olmayı sürdürüyor.