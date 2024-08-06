İran: Haniye 7 kilogram savaş başlıklı kısa menzilli roketle öldürüldü

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu, suikast sonrasında olağanüstü toplantıya çağrılırken, İran Genel Başsavcısı, suikastın tüm yönlerinin incelenmesi, 'olası ihmal veya hatalarla ilgili' yasal işlem yapılması yönünde talimat verdi.

Olayın yaşandığı ilk günlerde İran makamları detaylara dair açıklama yapmazken, 4 Ağustos'ta İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından resmi misafir olarak bulunduğu konutunda suikasta uğrayan Haniye'ye düzenlenen suikasta ilişkin incelemelerin sonuçları paylaşıldı. Suikastın, 7 kilogram savaş başlığı taşıyan kısa menzilli bir roketle gerçekleştirildiği belirtildi.

İran'da İsrail'le işbirliği yapan şer odakları var

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu üyesi Ebulfazl Zuhrevend, İsrail'in İran'da işbirliği yaptığı bazı odaklar olduğunu söyledi. İranlı İşçiler Haber Ajansına (ILNA) konuşan Zuhrevend, şu ifadeleri kullandı: "İsrail'in Tahran ve İran'da nüfuz ettiği şebekeler var. İran büyük bir ülke olduğu için İsraillilerin İran'da işbirliği yaptıkları ve kendilerini Mossad ağı içerisinde tanımladıkları şer odakları mevcut." Zuhrevend, Haniye'nin korunması ve alınan tedbirlerin "doğru ve makul" olmadığını savundu.

"MOSSAD'ın etki ajanlarının rolü kendini gösterdi"

İran Özgürlük Hareketi Başkanı Muhammed Tevessuli, 4 Ağustos'ta X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "MOSSAD'ın güvenlik kurumlarındaki ve özellikle Haniye'nin korunmasından sorumlu Devrim Muhafızları Ordusu içindeki etki ajanlarının rolü bir kez daha kendini gösterdi. Bu nüfuzun, SAVAK'ın oluşumundan sonraki arka planı ve son 40 yıldaki gelişmelerle çöreklenmesi, Pezeşkiyan hükümetinin bu kurumları sağlıklı hale getirmesini zorunlu kılmıştır" ifadelerini kullandı.

Eski İstihbarat Bakanı Ali Yunusi de daha önce benzer iddiaları gündeme getirmişti. Yunusi, MOSSAD'ın İran'daki geniş nüfuzuna dikkati çekerek, bu durumun ülke yetkilileri için endişe verici olduğunu, yetkililerin suikasta kurban gitmemesi için güvenlik tedbirlerini artırmalarını tavsiye etmişti.