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İran Hürmüz'den geçişin bedelini açıkladı

İran Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Muhsin Zengene, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden ortalama 1,5 ila 2 milyon dolar ücret aldıklarını söyledi.

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İran Hürmüz'den geçişin bedelini açıkladı

İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansına göre Zengene, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Zengene, boğazdan geçen gemilerden alınan ücretlerin ortalama 1,5 ile 2 milyon dolar arasında değiştiğini belirtti.

Ödemeler nakit  ya da kripto para olarak alınıyor

Haberde, ödemelerin nakit, kripto para ya da ürün temini yoluyla gerçekleştirildiği ve alınan ürünlerin bedelinin geçiş ücretinden düşüldüğü ifade edildi.

Öte yandan haberde, İran'ın Hürmüz Boğazı geçişlerinden yıllık en fazla 7,5 milyar dolar gelir elde edebileceği değerlendirmesine yer verildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
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