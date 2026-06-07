ABD'de haziranın ilk günlerindeki aile içi cinayetler endişeye neden oldu

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Washington Post'un (WP) derlediği bilgilere göre, haziranın ilk günlerinde art arda işlenen 3 ayrı aile cinayetinde, 3 baba toplamda 13 aile bireyini öldürdü.

Haberde, "Haziranın ilk 2 gününde 3 baba, çocuklarını ve onları büyüten annelerini öldürdü. 2'si silah, biri ise bıçak kullandı. 13 kurbandan en küçüğü 3 yaşındaydı." ifadesi kullanıldı.

Iowa, New York ve Florida'da gerçekleşen cinayetlerin aslında "tahmin edilebilir ve önlenebilir" olduğu belirtilen haberde, "Pandemi (Kovid-19) kaynaklı artıştan bu yana, her türden cinayet vakası önemli ölçüde azalırken aile içi şiddet kaynaklı ölümlerin sürekli yüksek seviyelerde kaldığı" kaydedildi.

Geçen yılın tamamından daha fazla olay yaşandı

Northeastern Üniversitesinin verilerine göre, bir kişinin 4 veya daha fazla akrabasını öldürdüğü saldırılar 20 yılın en düşük seviyesine inmişken, bu yıl yeniden artış gösterdi ve haziran ayının ilk günleri itibarıyla geçen yılın tamamından daha fazla olay yaşandı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) verilerine göre, son 10 yıla yakın süredir, birden fazla aile üyesinin veya yakın partnerin öldüğü saldırıların sayısı, 2022'de 194 ile zirveye çıktı. Geçen yıl, toplam sayı biraz düşse de 2020 öncesi seviyelerin oldukça üzerinde kaldı.

2017-2025 döneminde bu tür şiddet olaylarında 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Son verilere göre, aile ve eş cinayetleri, tüm cinayetlerin yüzde 21'ini oluştururken bu 2020'de yüzde 15 civarında kalmıştı.