İran İsrail'e bu SİHA'larla saldırdı: Shahed-136S (Şehit) (Shahed-136S nedir, nasıl çalışır)

İran'ın İsrail'e gönderdiği Shahed-136S SİHA’ları 2021 yılında üretildi. 36 kilo patlayıcı taşıyabilen Shaded-136S SİHA'ları GPS ile yönlendiriliyor. Menzili 2500 kilometre olan Shaded-136S'lerin hızı ise saatte 185 km.

Bu nedenle SİHA'ların İsrail topraklarına ulaşmasının saatler alacağı açıklandı. İran, SİHA'ları 1800 kilometre mesafeden İsrail topraklarına gönderdi.

Alçak irtifadan uçan Shaded-136S SİHA'ları hedefini vurmadan önce 100 metre yüksekliğe kadar alçalabiliyor. Bu füzelerin radar tarafından algılanması da oldukça güç. Kamikaze prensibiyle çalışan füzelere verilen isim ise Şehit.