İran ordusu: ABD'nin deniz ablukası savaşı büyütür

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Karargahtan yapılan açıklamada, ABD'nin son 3 gün içinde İran'ın karasuları ve kıyı sularında seyreden ticari gemiler ile petrol tankerlerini tehdit ettiği belirtildi.

Söz konusu girişimin bölgede güvensizliği artırdığına işaret edilen açıklamada, "ABD'nin bu adımını bölgedeki savaşın genişletilmesi olarak değerlendiriyoruz. İran Silahlı Kuvvetleri, daha önce sahada da gösterdiği gibi, ABD ordusunun herhangi bir tehdit veya saldırganlığını karşılıksız bırakmayacak ve gerekli karşılığı verecektir." ifadeleri kullanıldı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, İran'a yönelik uygulanan deniz ablukası kapsamında 17 ticari geminin rotasının değiştirildiği, 2 geminin "hizmet dışı" bırakıldığı ve "uyumun sağlanması" için 2 gemiye baskın yapıldığı duyurulmuştu.