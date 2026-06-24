İran savaşı Trump'a pahalıya patladı: Destek yüzde 24'e düştü

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile yürüttüğü savaşın Amerikan kamuoyundaki desteği zayıflıyor. Reuters/Ipsos tarafından gerçekleştirilen ankete göre, Amerikalıların yalnızca yüzde 24'ü savaşın maliyetine değdiğini düşünüyor.

Ankete katılanların yarısı savaşın gerekli olmadığını savunurken, önemli bir kesim ise kararsız olduğunu belirtti.

Faturayı vatandaş ödedi

Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nin (CSIS) hesaplamalarına göre savaşın Pentagon'a maliyeti yaklaşık 40 milyar dolar oldu. Ancak savaşın ekonomik etkileri en çok enerji fiyatlarında hissedildi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı'nı kapatması, küresel petrol arzında ciddi endişelere yol açtı. Bunun sonucunda akaryakıt fiyatları hızla yükselirken, Amerikalılar artan yaşam maliyetiyle karşı karşıya kaldı.

Mayıs ayında ABD'de yıllık enflasyon yüzde 4,2 ile son yılların en yüksek seviyelerinden birine ulaştı. Resmi verilere göre benzin fiyatları da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40,5 arttı.

Akaryakıt fiyatları geriledi ama savaş öncesinin üzerinde

İran ile geçici ateşkes ve barış sürecinin başlamasıyla birlikte enerji piyasalarında kısmi rahatlama yaşandı. ABD'de normal benzinin ortalama galon fiyatı 4,50 doların üzerindeki seviyelerden 3,93 dolara geriledi.

Buna rağmen fiyatlar savaş öncesindeki 2,98 dolarlık seviyenin oldukça üzerinde bulunuyor.

Kalıcı barışa güven düşük

Trump'ın geçen hafta G7 Zirvesi sırasında İran ile imzaladığı geçici anlaşma kapsamında Hürmüz Boğazı yeniden açıldı ve ABD'nin İran limanlarına uyguladığı deniz ablukası sona erdi.

Ancak anket sonuçları, Amerikan kamuoyunun kalıcı bir barış konusunda iyimser olmadığını ortaya koydu. Katılımcıların yüzde 63'ü geçici anlaşmanın uzun vadeli barış getirmeyeceğini düşünüyor.

Dikkat çeken bir diğer sonuç ise Cumhuriyetçi seçmenlerden geldi. Ankete katılan Cumhuriyetçilerin yaklaşık yarısı da İran ile kalıcı bir anlaşmaya varılacağı konusunda şüphe taşıdığını ifade etti.

Hayat pahalılığı Trump'ı zorluyor

Ankete göre Trump'ın hayat pahalılığıyla mücadele performansına verilen destek yalnızca yüzde 22 seviyesinde kaldı. Bu oran, Trump'ın başkanlığı dönemindeki en düşük destek seviyelerinden biri olarak kayıtlara geçti.