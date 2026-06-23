Ünlü sunucunun annesinin kaybında yeni perde: Fidye notunda 'öldü' iddiası

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ABD'li televizyon sunucusu Savannah Guthrie'nin ocak ayında kaybolan 84 yaşındaki annesi Nancy Guthrie'ye ilişkin soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Federal yetkililer Nancy Guthrie'nin ocak ayında Arizona'da kaçırılmasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bulgulara ulaştı.

Soruşturma kapsamında, Guthrie ailesine gönderilen ve aynı IP adresinden yollandığı belirlenen iki ayrı fidye notu tespit edildi. İlk mesajda aileden milyonlarca Bitcoin istenirken, ikinci notta Nancy Guthrie'nin yaşamını yitirdiği iddia edildi.

Söz konusu ikinci notta ayrıca Nancy Guthrie'nin ölümünün planlanmadığı belirtilerek, bu nedenle aileden özür dilendiği ifade edildi.

Soruşturma sürüyor

Pima Bölgesi Şerif Departmanı, kamuoyuna yansıyan fidye notlarıyla ilgili incelemenin halen sürdüğünü ve soruşturmanın aktif şekilde devam ettiğini açıkladı.

Nancy Guthrie'nin kızı Savannah Guthrie ise konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Sanırım birçok farklı not geldi ve bunların çoğunun gerçek olmadığını düşünüyorum. Ancak yanıt verdiğimiz iki notun gerçek olduğuna inanıyorum" dedi.

100 bin dolarlık ödül açıklanmıştı

FBI, NBC'de yayımlanan "Today" programının sunucusu Savannah Guthrie'nin annesi Nancy Guthrie'nin bulunmasını sağlayacak ya da olayın faillerinin yakalanmasına katkı sunacak bilgiler için 100 bin dolar ödül verileceğini duyurmuştu.

FBI Direktörü Kash Patel, Nancy Guthrie'den son olarak 31 Ocak'ta haber alındığını belirterek, evdeki kayıt sistemine ait görüntülerin kurtarıldığını açıklamıştı.

Patel'in kamuoyuyla paylaştığı görüntülerde, Guthrie'nin kaybolduğu sabah evin giriş kapısındaki güvenlik kamerasına müdahale eden silahlı bir kişinin yer aldığı görülmüştü.

Yetkililer, olayla ilgili bilgi sahibi olan kişilerin FBI'ın telefon hattı ve çevrim içi ihbar sistemi üzerinden iletişime geçmeleri çağrısında bulunmuştu.

DNA bulgusu dikkat çekti

FBI, Nancy Guthrie'nin evine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan bir eldivenden elde edilen DNA örneklerinin, kaybolduğu gece evinin önünde görülen maskeli şüphelinin kullandığı eldivenle eşleştiğini duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump da 84 yaşındaki Guthrie'nin ölü bulunması durumunda sorumluların ağır federal yaptırımlarla karşılaşacağını söylemişti.

Trump, Adalet Bakanlığının davada idam cezası talep edip etmeyeceğine ilişkin soruya, "En ağır olanı, evet. Bu doğru" yanıtını vermişti.