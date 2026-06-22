Müzakereler sonrası yeni mesajlar! Kalibaf’tan Lübnan, Trump’tan Hürmüz vurgusu

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İsviçre’de yapılan görüşmelerin ardından taraflar sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Açıklamalarda Hürmüz Boğazı'nın durumu, İran’ın dondurulmuş varlıkları ve bölgesel güvenlik başlıkları öne çıktı.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, görüşmeler kapsamında olası çatışmaların önüne geçmek amacıyla Hürmüz Boğazı'nda gemi geçişlerine ilişkin bir iletişim hattı kurulması konusunda anlaşmaya varıldığını ifade etti.

Kalibaf ayrıca, hem ABD hem de İran’ın Lübnan’ın toprak bütünlüğünün korunmasına yönelik güvence vereceğini söyledi.

İran tarafı, İsviçre’deki görüşmeler kapsamında İran'ın dondurulmuş 12 milyar dolarlık varlığına ilişkin bir anlaşmanın da imzalandığını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Hürmüz Boğazı'na ilişkin yaptığı açıklamada sürecin olumlu ilerlediğini belirterek, “Hürmüz Boğazı konusunda çok iyi gidiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Boğazdaki enerji trafiğine dikkat çeken Trump, son dönemde bölgeden yoğun petrol geçişi gerçekleştiğini savunarak boğazın tamamen açık olduğunu söyledi.

İran ile müzakerelerin sürdüğünü belirten Trump, “Tüm bunların nasıl gideceğini göreceğiz ancak İran asla nükleer silaha sahip olmayacak.” dedi.

Trump ayrıca İran’ın serbest bırakılacak fonlarının kullanımına ilişkin de konuşarak, söz konusu kaynakların gıda ürünleri alımında kullanılacağını ifade etti. ABD Başkanı, mısır ve soya fasulyesi gibi ürünleri örnek gösterdi.