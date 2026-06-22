Karadeniz'de ticari gemiye İHA saldırısı: 1 mürettebat öldü, Türk denizciler tahliye edildi

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Ukrayna'nın Yeniden İnşasından Sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Topluluklar ve Bölgeleri Geliştirme Bakanı Oleksiy Kuleba, Rus ordusunun Karadeniz'de Ukrayna limanlarına doğru seyreden ticari gemilere insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Kuleba, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 22 Haziran gecesi Ukrayna limanlarına gitmekte olan iki sivil ticari geminin Rus İHA'larının hedefi olduğunu belirtti. Saldırılar sonucu Panama bayraklı bir gemide yangın çıktığını ifade eden Kuleba, gemide aşçı olarak görev yapan 58 yaşındaki Mısır vatandaşının hayatını kaybettiğini duyurdu.

Türk denizciler tahliye edildi

Kuleba, saldırıya uğrayan gemide bulunan ve aralarında Türkiye ile Hindistan vatandaşlarının da yer aldığı sekiz denizcinin cankurtaran botlarıyla tahliye edildiğini bildirdi. Yaralıların sağlık durumuna ilişkin ise ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Gemi İstanbul'dan yola çıkmıştı

Edinilen bilgilere göre saldırıya uğrayan gemilerden biri olan ve Rana Denizcilik'e ait Victress isimli kuru yük gemisi, 19 Haziran'da İstanbul'un Kartal ilçesi açıklarından denize açıldı. Geminin 22 Haziran'da Romanya'nın Sulina Limanı'na ulaşmasının beklendiği öğrenildi.

Ukrayna'dan "savaş suçu" suçlaması

Ukraynalı Bakan Kuleba, Rusya'nın aynı gece Palau ve Belize bayraklı gemileri de hedef aldığını belirterek saldırıları "savaş suçu" olarak nitelendirdi. Kuleba, saldırıya ilişkin olduğu belirtilen görüntüleri de kamuoyuyla paylaştı.