Asya borsaları yapay zeka hisseleri öncülüğünde geriliyor

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Asya borsaları salı günü teknoloji hisselerine gelen kâr satışlarıyla geriliyor. Yatırımcılar yapay zeka sektöründeki güçlü rallinin ardından kazançları realize etmeyi tercih ederken, Güney Kore pay piyasaları yarı iletken üreticilerindeki düşüşlerle bölgedeki kayıplara öncülük ediyor. Piyasalardaki bu zayıf seyir, pazartesi günü ABD-İran görüşmelerindeki ilerleme ve yapay zeka iyimserliğiyle yükselen endekslerin yönünü tersine çevirdi.

Hafta sonu İsviçre'de bir araya gelen İranlı ve ABD'li yetkililer görüşmelerde ilerleme kaydetti. Bu durum Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan petrol arzına yönelik endişeleri hafifletti, ancak yatırımcılar anlaşmanın kalıcılığı konusunda temkinli duruyor.

Küresel piyasalar geçen haftaki şahin Federal Rezerv toplantısının ardından ABD faiz indirimi beklentilerini azaltırken, Asya borsaları katılımcıları da risk iştahını düşürdü. ABD teknoloji hisselerindeki gece yarısı kayıpları ise haftalardır büyük kazançlar elde eden Asya borsaları genelindeki yapay zeka bağlantılı isimlerde satışları hızlandırdı. S&P 500 Vadeli İşlemleri yüzde 0,12 oranında değer kaybederken, piyasalar bu hafta açıklanacak kişisel tüketim harcamaları (PCE) enflasyon verisine odaklandı.

Güney Kore borsasında yarı iletken hisseleri öncülüğünde geri çekilme yaşandı

Güney Kore'de KOSPI endeksi son zirvelerinin ardından yüzde 5,02 oranında düşerek Asya borsaları arasında en kötü performansı sergiledi. Teknoloji ağırlıklı bu düşüşte, SK Hynix hisseleri yüzde 5,21 ve Samsung Electronics hisseleri yüzde 3,68 oranında geriledi. Yaşanan bu sert satış dalgası, SK Hynix şirketinin piyasa değeri bakımından Samsung Electronics firmasını geride bırakarak ülkenin en değerli borsaya kote şirketi unvanını almasından sadece bir gün sonra gerçekleşti. Yatırımcılar değerlemelerdeki hızlı yükselişin ardından kâr realizasyonuna yönelirken, KOSPI endeksi son yedi seanstaki üçüncü düşüşünü kaydetti.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,19 oranında gerilerken, TOPIX endeksi de yüzde 0,85 oranında değer kaybetti. Çip bağlantılı ve ihracat odaklı hisseler, her iki endeksin de hafta başında ulaştığı tarihi zirvelerin ardından kazançlarının bir kısmını geri verdi. Japonya haziran ayı satın alma yöneticileri endeksi (PMI) verileri imalat ve hizmet aktivitelerinde canlanma gösterdi, ancak İran çatışmasının neden olduğu aksamalar yüzünden girdi fiyatlarında keskin bir artış yaşandığını da ortaya koydu.

Çin ve Avustralya piyasaları kritik veriler öncesinde karışık seyrediyor

Bölgesel bazda Asya borsaları takibindeki Çin endeksleri karışık bir seyir izledi. Şanghay Shenzhen CSI 300 endeksi yüzde 1,49 oranında değer kaybederken, Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 0,37 azaldı. Yatırımcılar Pekin yönetiminden gelecek yeni politika desteği beklentileri ile küresel büyüme endişelerini aynı anda fiyatladı. Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise teknoloji ve elektrikli araç hisselerindeki zayıflığın etkisiyle yüzde 1,24 oranında geri çekildi.

Avustralya'da ASX 200 endeksi bu hafta açıklanacak kritik enflasyon ve iş gücü piyasası verileri öncesinde yüzde 0,04 oranında sınırlı bir düşüşle 8.812,20 puandan günü yatay tamamladı. Yatırımcılar merkez bankasının faiz artırım döngüsüne ara vermesinin ardından yeni politika ipuçlarını bu verilerde arıyor. Emtia piyasasında Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,21 oranında azalarak enerji maliyetleri üzerindeki baskıyı bir miktar hafifletti.