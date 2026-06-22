Matriks araştırması aracı kurumların favori hisselerini ortaya koydu

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Aracı kurumların gözdesi sektörler ve en yüksek büyüme potansiyeli taşıyan alanlar belli oldu

Aracı kurumların son üç aylık dönemde yayımladığı araştırma raporlarından derlenen verilere göre, yatırım uzmanlarının en fazla ilgi gösterdiği sektörler ile önümüzdeki dönemde en yüksek büyüme ve getiri potansiyeli öngörülen alanlar netleşti.

Matriks tarafından hazırlanan ve 19 Haziran 2026 kapanış verilerini kapsayan araştırmada, 36 banka ve aracı kurumun yayımladığı raporlar değerlendirildi. Çalışmada, son üç ayda en fazla tavsiye alan sektörler ile analistlerin büyüme beklentilerinin yoğunlaştığı sektörler ayrı başlıklar altında incelendi.

Araştırmaya göre bankacılık, telekomünikasyon, havacılık, otomotiv ve perakende sektörleri aracı kurum raporlarında en sık yer verilen alanlar arasında öne çıktı. Öte yandan teknoloji, enerji, sağlık, gayrimenkul ve varlık yönetimi sektörleri ise yüksek büyüme ve getiri potansiyeli beklentileriyle dikkat çekti.

Veriler, yatırımcı ilgisinin yalnızca geleneksel ve yüksek likiditeli sektörlerde yoğunlaşmadığını, aynı zamanda büyüme hikâyesi sunan ve analistler tarafından yukarı yönlü potansiyel taşıdığı değerlendirilen sektörlere de yöneldiğini ortaya koydu.